I FONDI

BELLUNO Pubblicato il bando del Progetto Dote Sport. Le domande vanno presentate entro il 17 dicembre. E' stato pubblicato nel sito del Comune di Belluno, sezione Bandi e avvisi, il bando del Progetto Dote Sport 2021, l'ormai tradizionale sostegno alle famiglie per consentire a bambini e ragazzi di praticare attività sportiva; il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il prossimo 17 dicembre. L'iniziativa ha la finalità di sostenere e valorizzare la pratica sportiva e supportare concretamente le famiglie nell'inserimento dei bambini nella vita delle società sportive, erogando un contributo per la riduzione della quota annuale di partecipazione alla singola pratica sportiva. Potranno beneficiarne genitori o tutori dei bambini/ragazzi in età compresa tra i 5 e i 16 anni che: frequentino nella stagione 2021/22 corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o di frequenza; risiedano nel Comune di Belluno e frequentino associazioni sportive che esercitano la propria attività nel Comune di Belluno; solo in via subordinata e previa verifica della disponibilità finanziaria, potranno essere prese in considerazione le istanze di residenti del Comune di Belluno iscritti ad associazioni sportive che esercitano la propria attività in altri Comuni; appartengano a nuclei familiari il cui Isee in corso di validità inferiore o uguale a 12.000 euro. Il Comune di Belluno verserà la quota alle Società sportive che aderiranno all'iniziativa; solo nel caso in cui le famiglie abbiano già pagato l'iscrizione e esibiscano la documentazione che attesti l'effettivo versamento, il contributo potrà essere erogato direttamente alla famiglia. La graduatoria avrà come base l'attestazione Isee fino al limite della capienza del fondo: Isee pari o inferiore a 8.000 mila euro: 300; Isee compreso tra 8.001 euro e 10.000 euro: 200 euro; Isee compreso tra 10.001euro e 12.000 euro: 100. La richiesta deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune e consegnandolo (completo della fotocopia della carta di identità), entro il 17/12/2021, al Comune di Belluno, Ufficio Sport - piazza Duomo 2 oppure Ufficio Protocollo piazza Duomo 1, oppure con firma digitale via email all'indirizzo sport@comune.belluno.it o pec belluno.bl@cert.ip-veneto.net Il Comune prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei termini previsti dall'avviso e stilerà una graduatoria in base all'Isee fino ad esaurimento della cifra destinata a finanziare l'iniziativa. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di analoga ispirazione. Per informazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio Sport, piazza Duomo, 2 - telefono 0437 913141 sport@comune.belluno.it.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA