FONDI DI CONFINE

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sui fondi di confine ha incontrato ieri a Belluno i sindaci dei Comuni di prima e seconda fascia, una trentina in tutto. Il presidente del Comitato, Roger De Menech, ha illustrato agli amministratori le novità della nuova intesa sottoscritta l'11 giugno scorso ed entrata in vigore il 26 giugno che assegna le risorse per il periodo 2019-2023. Ferme restando le erogazioni annuali di 500 mila euro per ciascun comune, la nuova intesa prevede la distribuzione delle risorse sui progetti di area vasta. Di tutti i finanziamenti destinati alle due regioni, Veneto e Lombardia, al Bellunese viene destinato il 48 per cento pari a 26,5 milioni di euro. «Puntiamo sui progetti di area vasta per fermare lo spopolamento», ha detto De Menech, «mantenendo il clima costruttivo con i sindaci, pronti a collaborare anche superando il concetto di prima e seconda fascia». Nel corso dell'incontro è stata presentata anche la delibera Covid, con cui è destinato a interventi per l'emergenza il 30 per cento delle risorse 2019, pari a 8,6 milioni di euro per il Bellunese. La scadenza per presentare i relativi progetti è il 31 ottobre. Per la Provincia è intervenuto il consigliere Paolo Perenzin che ha sottolineato come la nuova intesa concede risorse per meglio organizzare gli uffici provinciali.

