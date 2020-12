L'EPIDEMIA

BELLUNO Record negativo di contagi. La provincia schizza in prima posizione nella elaborazione dei dati della Protezione civile nazionale che valuta il numero di contagiati ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni. Sono 96 (dato aggiornato a ieri). L'onda anomala di positivi che nel Bellunese non dà segni di cedimento configura una situazione che è unica in Italia. Se infatti tutte le province che qualche settimana fa avevano valori allarmanti registrano un decremento significativo del numero di contagi, Belluno va controcorrente e, da almeno una decina di giorni, si mantiene fra i 90 e i 100 positivi per 100mila abitanti. La fotografia si basa sui dati forniti dalla Protezione civile negli ultimi 7 giorni e viene aggiornata ogni 24 ore. Il grafico mostra l'Italia divisa in province. Ognuna di esse ha un colore diverso a seconda della gravità o meno della situazione epidemiologica. Si passa dal rosa pallido (dai zero ai 15 casi ogni 100mila abitanti) al rosso bordeaux (dai 90 in su). Quasi tutte le province stanno migrando verso colori sempre meno accesi. Colpisce, quasi come un pugno nell'occhio, il rosso scuro di Belluno. È un primato poco invidiabile: 96 positivi ogni 100mila abitanti. Prima in Veneto, ma soprattutto prima in Italia con un distacco netto dalla seconda provincia più contagiata. Sono 30 circa i punti che la separano da Gorizia (68). Seguono Udine e Rieti, con 65, e Treviso, con 64. I numeri preoccupanti della provincia di Belluno possono essere spiegati solo in parte dall'alto numero di tamponi (e quindi di casi di positività al virus). C'è troppa distanza dalla prima alla seconda posizione. E il dato bellunese è l'unico a restare stabile. Guardando più da vicino la provincia si scopre come nella parte alta, Auronzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo ad esempio, i positivi stiano diminuendo. Il problema ora si è spostato più a valle, tra Belluno e Feltre.

I NUOVI CONTAGI

I contagi sono stati alti anche ieri. L'azienda sanitaria ha comunicato 217 nuovi positivi in provincia. Il totale delle persone che stanno convivendo con il virus ha raggiunto i 4.200 casi. I ricoveri, invece, sono in leggero calo (ma a fronte anche dell'alto numero di pazienti che perdono la vita ogni giorno nelle strutture sanitarie). Le persone ricoverate in area non critica sono 114, di cui 55 a Belluno, 53 a Feltre e 6 ad Agordo. Sono 8, invece, le persone ricoverate in gravi condizioni nelle Terapie intensive (3 al San Martino e 5 al Santa Maria del Prato). Infine, negli ospedali di comunità, si contano 8 pazienti ad Agordo, 4 ad Alano, 10 ad Auronzo, 19 a Belluno e 12 a Feltre. Quattro, invece, i pazienti positivi che sono morti nelle ultime 24 ore: una 88enne ricoverata in Pneumologia a Belluno, un 91enne, un 65enne e una 82enne rispettivamente in Pneumologia e Rianimazione a Feltre. In totale hanno perso la vita 273 pazienti covid. Anche questo è un dato in aumento. Nei primi 5 giorni di dicembre sono morte già 25 persone (la media è di 5 al giorno). Erano state 30 in tutto il mese di ottobre. Numeri preoccupanti che sono una conseguenza delle positività riscontrate a partire dalle tre settimane precedenti. Calcolando che a novembre i casi erano aumentati, è da aspettarsi un dicembre nero. A causa dell'emergenza da maltempo tutti i drive-in della provincia rimarranno chiusi anche oggi. L'unità di crisi ha già contattato le persone che avevano una prenotazione per fissare un altro appuntamento. Dalle 7 di domani, tempo permettendo, riprenderà l'attività del drive-in di Sagrogna, seguito alle ore 8.30 da quello di Feltre (loc. Peschiera ex Marangoni) e da tutti gli altri drive-in in calendario (Agordo e Tai di Cadore).

Davide Piol

