LA DECISIONE

BELLUNO Niente aumenti al centro estivo comunale: Palazzo Rosso conferma le tariffe 2019. Le famiglie bellunesi tireranno un sospiro di sollievo. Dopo settimane di dubbi e preoccupazioni legate al possibile rincaro dei costi per la necessità di assicurare maggior personale, quella deliberata dalla giunta Massaro nell'ultima riunione è una buona notizia. Non solo il centro estivo comunale riaprirà tra il 22 giugno e i primo luglio, il giorno preciso non è ancora stato comunicato, ma lo farà senza chiedere un maggior sforzo economico alle mamme e ai papà, nonostante i crescenti costi legati ai requisiti per il rispetto dei nuovi standard igienico-sanitari. Sarà il Comune ad accollarsi la differenza di spesa.

L'ASSESSORE

«Solamente a fine maggio, con l'ordinanza regionale e l'approvazione delle linee guida, abbiamo potuto capire i requisiti necessari per lo svolgimento in sicurezza dei centri estivi - spiega l'assessore alle politiche sociali, Lucia Pellegrini . Abbiamo quindi subito ricercato una struttura comunale dotata di ampi spazi all'interno, ma soprattutto all'esterno, e che fosse già dotata di attrezzature e giochi: per questo la scelta è caduta sulla scuola dell'infanzia di Mier e sulla palestra dell'Istituto Renier». Per accelerare il processo, poi, la progettazione vede impegnati l'Ufficio Politiche Educative e la cooperativa Kairos, che già lo scorso anno aveva gestito il servizio. Il Comune, si è detto, ci metterà del suo. Per non gravare sulle famiglie già messe a dura prova dalla crisi seguita alla pandemia e al lockdown, l'Amministrazione ha deciso di impegnarsi con una cifra che potrà arrivare fino a 36mila euro, grazie alla quale verranno mantenute inalterate le tariffe. Ma non solo: queste risorse serviranno anche a coprire i costi legati alla riorganizzazione post-Covid del servizio e per calmierare le rette in favore delle famiglie con un Isee inferiore a 8mila euro, affinché il servizio sia davvero alla portata di tutti. Nei prossimi giorni verranno diffuse ulteriori informazioni. I centri estivi si concluderanno il 28 agosto. «Nonostante le grandi difficoltà che tutti ben conosciamo, siamo in grado di avviare molto presto i centri estivi, forse anche qualche giorno in anticipo rispetto allo scorso anno - commenta il sindaco Jacopo Massaro -. È un servizio molto richiesto dalle nostre famiglie, di primaria importanza tanto più in un periodo come questo che vede i genitori alla ricerca di supporto nell'affrontare le sfide legate all'epidemia e alla ripresa. Per questo, ci è sembrato doveroso non rivedere le tariffe, anche se rispettare tutte le prescrizioni relative ai nuovi standard comporterà costi importanti per la loro gestione: in questo momento, è però fondamentale dare un concreto segnale di vicinanza alle famiglie».(A.Tr.)

