BELLUNO In tempi di Covid spuntano contemporaneamente, non senza generare qualche inquietudine relativamente ad un eventuale nesso, due Case funerarie agli ingressi della città: una in via Sarajevo, nel vecchio stabile dell'Ardo Beton acquisito da Gelisio, e l'altra in via Marisiga nell'ex Istituto di vendite giudiziarie. E proprio su quest'ultimo, di proprietà di Donadel, da ieri sventola uno striscione pubblicitario con scritto Prima Casa funeraria della provincia.

Le imprese funebri della provincia ai adeguano alle nuove modalità per dare il commiato ai propri cari e Donadel farà da apripista già entro l'anno.

Basta spogli obitori di ospedale e case private dove è sempre difficile collocare adeguatamente il defunto; ora le esequie avranno spazi ampi dove ricevere gli ospiti, celebrare cerimonie di qualsiasi credo religioso o semplicemente civili e chissà, magari, dare anche un rinfresco sulla scia della consolidata tradizione americana dove tra una lacrima e un abbraccio non manca uno stuzzichino e un bicchierino di conforto.

«Le domande sono arrivate contemporaneamente - spiega l'assessore all'urbanistica, Franco Frison - e si tratta di una novità per la nostra città. L'utilizzo delle due strutture è stato possibile senza alcun cambio di destinazione d'uso visto che si inseriscono nello stesso filone di quelle precedenti, ovvero attività artigiani di servizio».

La spinta verso la creazione di simili strutture è arrivata anche dal Covid che non consente gli ingressi negli ospedali e quindi anche negli obitori che, tra l'altro, anche prima del virus, rispettavano orari rigidi, non sempre agevoli per quanti erano intenzionati a rendere omaggio al defunto.

La filosofia di queste strutture è presto detta: essere il fulcro di tutte le mansioni dell'impresa funebre, rispondendo a quelle che vengono definite nuove esigenze di una clientela in evoluzione. La salma viene a trovarsi in un unico ambiente dove congiunti e conoscenti possono accedere con libertà di orari: quindi il defunto non appare più come incombenza che irrompe e sconvolge oltre ai sentimenti i ritmi, ma come persona da salutare degnamente, in spazi adeguati per ospitare l'estremo saluto ed elaborare con più serenità il lutto.

«Sarò il primo a partire - spiega entusiasta Lorenzo Donadel che da trent'anni gestisce l'impresa funebre -; saremo aperti tra fine novembre e primi di dicembre. L'idea mi è venuta vedendo quella di un collega a Gorgo al Monticano e subito mi sono innamorato di questa struttura perché concede dignità e intimità. Gli obitori non sono certo luoghi adatti, dove spesso si incontra anche gente che manca del rispetto dovuto. Noi avremo a disposizione 30 metri quadrati con la sala per la salma e l'antisala per la famiglia che farà la veglia. Saremo sempre aperti, anche il sabato e la domenica. Certo, questo non basterà a riportare in vita i nostri cari, ma sarà sicuramente un servizio apprezzato dai famigliari. E non chiederò un euro in più. La soddisfazione più grande me l'ha data l'altro giorno una signora anziana che abita qui vicino e che si è complimentata per il lavoro fatto».

Ma il lavoro è cresciuto in quest'anno di Covid? «Da noi assolutamente no» rassicura Donadel.

Lauredana Marsiglia

