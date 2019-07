Nuove fognature in via Rudio un progetto da 300mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIBELLUNO (A.Tr.) C'è l'intenzione di spendere circa 300 mila euro, da qui ai prossimi mesi, in via Rudio. Palazzo Rosso si concentra lungo la via di Cavarzano affacciata sull'Ardo, presto oggetto di un restyling ai sottoservizi. Ieri in sede di giunta la squadra di Massaro ha approvato lo schema di convenzione con Bim Gsp, che si occuperà della rete fognaria. «Verranno rifatte le condotte fognarie per 161 mila euro, di cui 10 mila a carico del Comune e il resto di Bim spiega l'assessore alle manutenzioni Biagio Giannone -....