Nuova legge di riordino: il plauso di Federcaccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LEGGEBELLUNO «Questa legge è un passo importante perché riconosce la particolarità delle consuetudini e tradizioni nella gestione faunistica e venatoria». Parole di Alberto Colleselli, presidente provinciale di Federcaccia, che promuove la legge di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca. Legge che prevede una particolare autonomia per la provincia di Belluno a differenza del resto del Veneto. «Grazie quindi al consiglio regionale per il sospirato riconoscimento della specificità nella gestione faunistica...