Nuova Carta ittica: confronto avviato coi Bacini di pesca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROVINCIABELLUNO Partito il percorso per la Carta ittica regionale. Venerdì il primo incontro a Palazzo Piloni. Così, con una serie di confronti e con la stesura di proposte e di idee, il Bellunese darà seguito e concretizzerà quanto disposto dalla legge regionale 30 che ha riconosciuto la specificità della provincia in materia di pesca. Venerdì nella sala Affreschi del palazzo di piazza Duomo si sono riuniti i responsabili del Bacini di pesca, per un primo confronto utile a raccogliere le proposte da inviare poi alla Regione entro il 13...