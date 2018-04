Nove posti per under 30, ma le adesioni scarseggiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOSEDICO A.A.A. aspiranti artigiani digitali cercansi. Grazie ad un bando della Regione Veneto, il Centro Consorzi di Sedico mette in palio nove posti per giovani under 30 interessati ad una formazione nell'ambito dell'industria 4.0. Tecnologie, meccanica, elettronica e dintorni. Temi che solitamente fanno gola, ma i giovani non si fanno avanti. In una provincia che soffre lo spopolamento e dove manca il ricambio generazionale, sta diventando difficile anche offrire occasioni di istruzione ai ragazzi. «Facciamo fatica a raccogliere...