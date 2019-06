Note di solidarietà per il Canossiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRESolidarietà in musica a Feltre. Giulio Zallot, non nuovo alla promozione di eventi benefici, ha donato ai padri Canossiani del Sacro Cuore un assegno da 500 euro per l'acquisto di materiale didattico a favore dei più piccoli. La cifra è l'introito del concerto proposto la sera del primo maggio, a Boscariz, che ha visto protagonista il principale complesso tributo in Italia del gruppo musicale pop svedese. «Nell'organizzazione - spiega Zallot - mi sono avvalso della collaborazione dell'associazione giovanile Sorait guidata da Federico...