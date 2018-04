Normativa anti usura: causa vinta dall'azienda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTENZIOSOBELLUNO Il Tribunale di Belluno ha emesso una ordinanza di condanna nei confronti della Banca Popolare di Cividale per aver illegittimamente segnalato a sofferenza un cliente, ovvero l'As Service sas di Luciano De Riz, alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Questa, in sintesi, la vicenda: la Az Service nel corso del 2013-14 aveva contestato il credito relativo ad alcuni rapporti intrattenuti con la banca, in particolare un mutuo fondiario ancora in corso. Una consulenza tecnica della società Robinhood di Belluno...