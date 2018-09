Non versò il maxi-assegno: assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO La ex moglie abitava in una villa di 27 stanze a Belluno, con i figli. Percepiva un assegno di mantenimento di 4600 euro mensili. Non lavorava, ma dal 2011 al 2015 aveva incassato 184mila euro. Poi l'ex marito, un noto imprenditore bellunese, si trovò in difficoltà e la sua azienda di Sedico andò in concordato preventivo. In quel momento l'uomo non riuscì più a versare quel maxi-assegno. Saltò 6 mesi, ma tamponò versando 5300 euro, solo grazie a un prestito di un amico. Ma non bastò: venne denunciato dalla ex e è stato...