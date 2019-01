«Non sto bene»: fotografo trovato morto in appartamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VAL DI ZOLDO«Non riesco a mettermi in contatto con mio fratello, ho paura che gli sia successo qualcosa». Purtroppo era proprio così: Renzo Quaglia, classe 1962 nato a Monselice ma residente in Sardegna a Orosei, era morto nell'appartamento di Mareson di Forno di Zoldo che aveva preso in affitto. È stato trovato ieri pomeriggio intorno alle 15, quando i carabinieri hanno individuato la sua Panda fuori da una abitazione. Quaglia era in Val di Zoldo da circa un mese per la sua attività di fotografo, specializzato in eventi sportivi. Sulla...