Non solo Vaia: a Bosco verde nuovo parco da due milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROCCA PIETOREUn milione di euro, ovvero due annualità dei Fondi per i Comuni di Confine: due stralci di lavori previsti per offrire a Rocca Pietore una nuova area ricreativa attrezzata in località Bosco Verde nell'area adiacente il campo sportivo, che sarà anche questo oggetto di adeguamento come previsto nel progetto generale dell'opera. Il sito sarà una sorta d'integrazione ai Serrai di Sottoguda, quando i lavori di ripristino dopo i danni causati da Vaia nella famosa gola saranno finiti. Dunque non solo cantieri post-emergenza, ma anche...