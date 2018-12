Non si vede alla Caritas: morto da giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIABELLUNO Alla Caritas non lo vedevano da quasi una settimana: era morto vicino alla sua roulotte, sfigurato dagli animali che hanno aggredito il cadavere per cibarsi. L'uomo non ha ancora un'identità certa: la persona che manca all'appello, come segnalato dalla Caritas è Giancarlo Bigi, settantenne di Levego che abitava proprio in quelle roulotte tra la vegetazione, vicino al Piave. Con grande probabilità è lui l'uomo trovato cadavere, parzialmente scheletrificato. A ucciderlo forse un malore, o forse il freddo. Ma la certezza...