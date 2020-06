IL LUTTO

LONGARONE «Lo riporteremo a casa, appena sarà possibile: Emilio riposerà qui a Longarone». È questo il desiderio di Edo Sacchet, 82 anni padre del 52enne Emilio, il capocamerire morto sul lavoro a Zurigo. L'anziano genitore, chiuso nel dolore con gli altri famigliari nella sua casa di Piazza Umberto I, civico 6, a Longarone, ricorda le ultime parole che si erano scambiati solo qualche giorno fa, domenica scorsa. Intanto dalla Germania è arrivata a Longarone una dei due figli del 52enne, Valentina, 22enne studentessa universitaria. Emilio lascia anche il piccolo Gabriele, 15 anni ancora da compiere, che abita a Belluno. Poi la mamma Rita, 76 anni, ancora sotto choc per l'accaduto.

L'INCIDENTE

«Non sappiamo nulla, nemmeno dove si trovi il corpo di Emilio. Dobbiamo attendere lunedì». Anche ieri, a distanza di due giorni dal fatto, il fratello Alessandro e la famiglia non avevano ancora avuto notizie certe. Perché ancora non c'è chiarezza su quanto è accaduto giovedì sera nel ristorante dove Emilio lavorava. Il cameriere stava caricando delle stoviglie su una sorta di ascensore, quando sarebbe rimasto schiacciato dall'impianto. Un'operazione svolta chissà quante volte dal 52enne bellunese che lavorava in quella struttura ormai da quasi un anno. Chiuso per turno ieri e anche oggi, domenica, il ristorante dove è avvenuta la tragedia: Zunfthaus zur Waag, che si trova a Münsterhof 8, Zurigo. Una collega di Emilio risponde comunque al telefono ma taglia corto: dovete parlare con la polizia, noi non sappiamo nulla. Anche il montacarichi del locale è a disposizione degli inquirenti che dovranno effettuare gli accertamenti e comprendere cosa sia andato storto. L'impianto era difettoso? La corda non ha retto?

NESSUNA NOTIZIA

«È talmente grande la mancanza e il vuoto che ci ha lasciato - confessa il fratello Alessandro -. Ovvio che abbiamo voglia di portarcelo a casa adesso, o di andare lì a prendercelo ma è giusto che le indagini facciano il loro corso e in questi due giorni, del fine settimana, in Svizzera è tutto fermo. Se ne riparlerà lunedì». A Zurigo la famiglia può contare su un cugino di primo grado, Gianni, che abita lì e che tiene i rapporti con le autorità locali. «Per noi sarebbe impossibile muoverci per via della pandemia - prosegue Alessandro - mi dicono infatti che ci sono particolari restrizioni ed è impensabile in questo momento andare sul posto. Ci affidiamo a nostro cugino: è stato lui ad avvertirci della tragedia. Dobbiamo aver pazienza perché fino a lunedì non si potrà sapere nulla di più».

IL VUOTO

Intanto ieri la famiglia e anche i social sono stati inondati di messaggi di amici di Emilio, che avevano avuto l'onore di conoscerlo nelle sue trasferte lavorative dal nord al sud Europa toccando anche l'America. La sua esperienza Emilio se l'era fatta sul campo: dai gelati, alla ristorazione che tanto amava. «Era partito quando aveva ancora 17 anni - racconta il fratello - e aveva lavorato in diversi paesi, Germania, come gelatiere, ma anche Spagna e Svizzera. Amava il contatto con le persone: era il suo mondo di essere e aveva una parola per tutti. Era simpatico, ma anche molto professionale e, se serviva, anche umano. Faceva il lavoro che amava, ma manteneva i contatti con noi e la sua terra, che non ha mai dimenticato».

I MESSAGGI

«Volevi trasferirti a Buenos Aires e vendere il gelato», ricorda un amico sudamericano. «L'ho conosciuto a Monaco e sentito a Pasqua», ricorda un altro collega. «Ho conosciuto Emilio a Monaco di Baviera. Abbiamo lavorato insieme a Hofbräukeller. Era un ragazzo orgoglioso delle sue origini bellunesi e un grande Milanista», ricorda Dardan Duka. «Conosco Emilio da 30 anni e l'ho incontrato per la prima volta che abbiamo lavorato insieme a Göttingen», prosegue Alfredo Barbarossa.

Olivia Bonetti

