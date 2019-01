Non pagò, e trascina sua madre dal giudice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO È finito di nuovo alla sbarra il 50enne bellunese Cristiano Triches, per l'accusa di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice. La vicenda è sempre quella nata dalla causa civile che aveva perso e per la quale doveva versare dei soldi. Dichiarò di non possedere nulla, quando in realtà aveva anche dei quadri di Cattarossi del valore di 21mila euro. Triches ha trascinato nei guai anche la madre: lui è alla sbarra per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ma l'accusa è scattata in...