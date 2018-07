«Non era un'associazione a delinquere ma un'organizzazione con galoppini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PARTICOLARIBELLUNO «Non possiamo parlare di associazione a delinquere - ha spiegato ieri il pm Paolo Sartorello - con divisione di ruoli, ma si trattava di soggetti che agivano in concorso. Un'organizzazione che però aveva anche i venditori al dettaglio, cosiddetti galoppini, come li chiamavano anche nelle loro telefonare, che dovevano presidiare le scuole per le cessioni ai minorenni».I RIFORNIMENTII giovani imprenditori della droga, quasi tutti senza lavoro o con impieghi saltuari (a parte uno che era dipendente regolare di una ditta)...