Non dimenticare: la memoria vive con gli studenti

SCUOLE IN RETE

BELLUNO Sarà un mese di gennaio ricchissimo quello proposto dalle Scuole in Rete per un mondo di solidarietà e pace. Quattro appuntamenti - e tutti di altissimo livello - riservati agli studenti delle scuole superiori della provincia. Due di questi incontri verranno replicati anche alla sera.

A TEATRO

Il primo è in programma sabato 18 gennaio quando, nel 25° anno dal genocidio di Srebrenica, al teatro comunale Roberta Biagiarelli porterà lo spettacolo A come Srebrenica. L'evento, oltre che dalle Scuole in Rete, è co-organizzato con la Fondazione Teatri, Tib Teatro, Slow Machine e Circolo Cultura e Stampa e fa parte della rassegna di teatro civile Tracciati. Si tratta di una rappresentazione che ormai da 22 anni smuove le coscienze attorno a quello che Amnesty International ha definito il più veloce genocidio della storia: un dramma che ha molto da insegnare per la vicinanza nel tempo e nello spazio alla nostra realtà quotidiana tanto da essere assunto come paradigma di troppe tragedie nella storia e nell'attualità. La performance teatrale fa parte del percorso Dai Balcani una lezione per l'Europa e verrà proposta al mattino per le scuole (ore 10) e alla sera per la cittadinanza.

IL CONVEGNO

La seconda data è quella di martedì 14 gennaio con il noto giornalista Ezio Mauro che al mattino (ore 11) al Comunale parlerà agli studenti di Paure e muri nel giorno d'oggi. L'evento era già in programma per il mese di novembre, ma poi è stato rinviato per impegni del relatore ed è organizzato in sinergia con la Consulta Provinciale degli Studenti, la Caritas, l'Ufficio educazione e scuola della Diocesi, l'associazione Gianni Ballerio e l'associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Il relatore, autore tra l'altro di Anime prigioniere - toccherà i temi delle paure di oggi e della tentazione di erigere i muri, partendo dalla narrazione delle vicende relative al 1989. L'incontro è aperto anche alla cittadinanza.

LA MEMORIA

Ospite d'eccezione anche per il 27 gennaio, Giornata della Memoria, quando il teatro Comunale (ore 11-13) ospiterà Samuel Artale: nato nel 1937 a Rostok, in Germania, in una antica famiglia ebreo-prussiana, venne deportato ad Auschwitz-Birkenau insieme alla mamma, al padre, alla sorella, al nonno e alla zia e il 27 gennaio 1945 quando l'Armata Rossa aprì i cancelli del lager era l'unico superstite della propria famiglia. In collaborazione con Iis Segato-Brustolon e Bambini dell'Arcobaleno di Limana. Il 30 gennaio nuovo appuntamento con la rassegna di teatro civile Tracciati promossa dalla Fondazione Teatri Dolomiti: sul palco del Comunale (al mattino per gli studenti, alla sera per la cittadinanza) salirà Giacomo Rossetti (teatro Bresci) per la performance Borsellino e con grande rigore e umanità ripercorrerà 15 anni di storia di vita e attività del magistrato.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA