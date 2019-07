CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOMINE IN DIOCESIBELLUNO La diocesi Belluno-Feltre punta alla tutela delle fasce più deboli della società. E così ha nominato Monica Bez, psicologa, come referente diocesana per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Annunciata durante l'assemblea del presbiterio, la nomina è stata formalizzata il 25 giugno scorso. Bez, è una psicologa che vive nel quartiere di Cavarzano e che già collabora con la diocesi nell'ambito della pastorale della famiglia. Essa, peraltro, non si occuperà solo dei casi di pedofilia che peraltro, fanno...