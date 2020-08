SEDICO

Passo avanti, simbolico, per il momento, in vista dell'attivazione del punto di noleggio e-bike di Bribano. In municipio, a Sedico, si è tenuta una simbolica cerimonia di consegna delle chiavi del punto di noleggio e-bike oggetto di infinite polemiche in questi mesi. Erano presenti il sindaco, Stefano Deon, col suo vice Gioia Sacchet, ed il presidente della Pro loco, Claudio Mezzavilla.

«Dalla prossima settimana spiegano in Pro loco - chiamando, in orario di segreteria, il numero dell'associazione (che è lo 043783666) si potrà procedere alla prenotazione delle sei biciclette elettriche con le modalità che verranno a breve pubblicizzate nei siti dell'associazione, del Comune e nei social network». La Pro loco di Sedico gestirà il servizio in convenzione per tre mesi, da agosto a settembre.

«La Pro loco spiega Ubaldo De Toffol, capogruppo di maggioranza si è resa disponibile a gestire questa attività con spirito di servizio, dal momento che il rallentamento delle attività determinato dal Covid 19 ha bloccato anche la pubblicazione dei bandi per l'affidamento della gestione dell'ostello ricavato nei locali della stazione ferroviaria di Bribano».

INAUGURATE E MAI USATE

Il capogruppo di opposizione, Alessandro Buzzatti, più volte, anche nelle ultime settimane, aveva ricordato come già nell'aprile 2019 fosse stata inaugurata dall'allora amministrazione uscente la postazione di bici elettriche a noleggio situata nei pressi della stazione di Bribano. «Mancavano pochi giorni alle elezioni di maggio 2019 racconta Buzzatti riassumendo la vicenda - e ci fu da parte di alcuni assessori (in particolar modo da Gioia Sacchet, oggi vicesindaco) una dimostrazione in pompa magna dell'efficienza dell'installazione con un bel giro in bici. Peccato che dopo un'ora dall'iniziativa tutte le bici siano tornate mestamente nel magazzino da dove erano state prelevate. Sono passati molti mesi, è passata l'estate e delle bici nemmeno l'ombra. Tuttora vi è solo la postazione: vuota».

Egidio Pasuch

