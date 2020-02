«Noi siamo alla finestra ma tra qualche tempo la finestra si chiuderà. Dobbiamo salvaguardare la società, abbiamo aperto gli impianti, affrontando una stagione difficile. Adesso aspettiamo gli sviluppi, diversamente decideremo cosa fare».

Il presidente del Cda dell'Alpe del Nevegàl, Maurizio Curti, allarga le braccia sulla nascita della nuova società ma le parole che mette in fila sono perentorie e descrivono bene il disincanto se non, addirittura, la spossatezza. «Aspettiamo da voi (stampa Ndr) di conoscere l'evolvere della situazione. Quando il sindaco ci dirà qualcosa di sicuro parleremo. Sui giornali si sta scrivendo un romanzo a puntate. Si parla di New.co, ma anche di acquisizione degli impianti».

Lunedì sera i soci dell'Alpe del Nevegàl si troveranno in assemblea. Il sindaco Jacopo Massaro, da parte sua, rassicura: «Stiamo andando avanti con le nostre procedure e i nostri atti. Il punto centrale oggi è la famosa composizione del piano economico finanziario, che dimostri la sostenibilità dell'operazione e quindi stiamo lavorando a quello. L'inquadramento normativo, lo abbiamo concluso. Ora siamo a quello economico finanziario». L'iter burocratico per la formazione di una nuova società che gestisca gli impianti del Colle, con partner pubblici, ha una gestazione lunga. Molto lunga. «E di questo sono informati tutti gli interessati, tutti lo sanno spiega il sindaco Jacopo Massaro riferendosi all'Alpe srl e ai possibili soci Unifarco, Massimo Slaviero in primis -. I 30 mila euro sono arrivati: è lo stesso finanziamento che ci era arrivato anche l'anno scorso da parte della Regione. Si tratta di un finanziamento per la promozione marketing sul Colle, che la Regione dà al Comune per operazioni specificatamente per la promozione. Probabilmente verranno utilizzati come lo scorso anno: in alcune catene commerciali sportive verrà dato uno skipass gratis a fronte dell'acquisto di uno. Aveva dato ottimi risultati in termine di fidelizzazione e abbiamo replicato la formula, in accordo con Regione e Alpe». In sintesi, dunque, «Ci sono vari incontri che noi facciamo tutti informali per tenerci informati».

