«Noi, in marcia per il futuro del Nevegal»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTABELLUNO «Non sarà una marcia contro, ma sarà una marcia a favore». Gli operatori del Nevegal ci tengono a dirlo. Sì, perché sabato 22 giugno si scende in piazza per salvare il Colle. Il corteo partirà alle 10.30 dalla stazione di Belluno e tra slogan e discorsi arriverà alle 11 circa in piazza dei Martiri. Sono attese decine di persone, rappresentanti della Fisi e del collegio regionale dei maestri di sci. Certo, il quadro oggi è cambiato rispetto a qualche settimana fa quando la manifestazione, in sordina, è stata...