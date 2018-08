«Noi andiamo avanti non possiamo mollare, rischiamo danni erariali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTIBELLUNO Avanti tutta. L'emendamento 13 al decreto Milleproroghe non fermerà il restyling della città. L'amministrazione Massaro non ha nessuna intenzione di farsi intimidire dalle misure del Governo. I soldi ottenuti dal Bando periferie resteranno sul territorio. Punto. È la promessa del sindaco Jacopo Massaro ai suoi cittadini. Prenderà tempo? Bloccherà o rallenterà l'iter per capire quale piega prenderà la questione? «Assolutamente no. Al momento non c'è nessuna norma che fermi il finanziamento, abbiamo solo un emendamento...