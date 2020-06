LA REPLICA

BELLUNO «Non siamo eroi, abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere». Così i consiglieri di maggioranza, oltre che medici, Pierenrico Lecis di In Movimento e Giangiacomo Nicolini di Belluno D+ motivano il loro no alla mozione del consigliere di opposizione Raffaele Addamiano. La proposta di titolare una strada o una piazza agli eroi della sanità definendo con questa espressioni i medici operativi durante l'emergenza Covid, ha raccolto solo cinque voti positivi e tra il fronte dei no c'erano, appunto, due medici che spiegano le loro ragioni: «I medici non si possono definire eroi, non hanno fatto altro che il loro dovere spiega Lecis - con sacrificio e abnegazione, è vero, ma guidati da quel credo che ha fatto loro scegliere questo lavoro. E il riconoscimento, come ben detto da Ippocrate alla fine del suo giuramento, è un atto scontato da parte di tutti e insito nel mestiere che noi facciamo e sta nei sorrisi, negli abbracci e nel grazie delle persone che abbiamo curato, ma anche nelle lacrime dei familiari di chi non siamo riusciti a salvare». È dello stesso pensiero Nicolini, pediatra che durante l'emergenza ha operato proprio nei reparti Covid: «Mi chiedo ha detto in Consiglio - che popolo sia quello che ha bisogno di chiamare eroi coloro che svolgono il loro mestiere, con passione, con dedizione. La proposta del consigliere Addamiano fa piacere, fa piacere al sottoscritto che ha vissuto ogni istante della pandemia nella nostra Belluno. Ma non me ne voglia se la sua onorevole proposta mi lascia l'amaro in bocca. È il nostro lavoro, la nostra missione, e non vogliamo essere ricordati con una targa o una intitolazione. Ci serve qualcosa di concreto, per lavorare meglio, per poter dare un servizio migliore. Non ci servono commemorazioni, ma serve sostegno e rispetto alla nostra dignità professionale e personale». (al. tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA