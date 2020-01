NNNN

BELLUNO Ieri alle 12 è scattata la chiusura delle liste. Due i fronti in corsa per il rinnovo del Consiglio provinciale. La data x è quella di domenica 16 febbraio, con urne aperte dalle 8 alle 22 e spoglio alle 9 di lunedì 17. Per la prima volta da quando l'ente non è più elettivo, lo scontro destra sinistra entra a Palazzo Piloni con i rappresentanti dei Comuni schierati in due liste. Venti candidati in tutto per arrivare ad eleggere un Consiglio di 10 persone.

LE COALIZIONI

Progetto Dolomiti, centrodestra, se la vedrà con Provincia comune - Belluno 2030 di centrosinistra. Della prima fanno parte Serenella Bogana sindaco di Alano, Massimo Bortoluzzi consigliere di Alpago, Max Enrico Cordella consigliere di Val di Zoldo, Danilo De Toni sindaco di Alleghe, Nadia Forlin consigliera a Feltre, Benedetto Gaffarini consigliere di Cortina, Ivan Minella sindaco di Santa Giustina, Elisa Monticello consigliera di Seren del Grappa, Dario Scopel sindaco di Seren e Maria Antonietta Toffoli consigliera del Comune di Calalzo. Per Provincia Comune i candidati sono Walter Cibien consigliere di Belluno, Franco De Bon sindaco di San Vito, Maria Teresa De Bortoli consigliera a Pedavena, Simone Deola assessore Borgo Valbelluna, Giustina De Silvestro consigliera a Domegge, Amapola Fairtlough consigliera di Val di Zoldo, Fabio Ferdinando Lucchetta sindaco di Vallada, Sonia Pauletti consigliera di Sovramonte, Paolo Perenzin sindaco di Feltre e Paolo Vendramini sindaco di Ponte nelle Alpi. Nel complesso, le liste si presentano con 7 candidati dal Feltrino, 4 dalla Valbelluna, 4 dal Cadore, 2 dall'Agordino, 1 dall'Alpago e 2 da Zoldo. A votare, si sa, saranno solo i consiglieri comunali: 704 elettori in tutto. All'ultima turnata la partecipazione era stata del 55%, ovvero 390 votanti su 711 elettori.

LE DELEGHE

Il Consiglio va a elezioni ogni due anni, il presidente invece resta in carica per 4 anni. Nel giorno della presentazione delle liste le parole del presidente della Provincia Roberto Padrin vanno alle prossime importanti sfide che il nuovo Consiglio si troverà ad affrontare, quelle legate ai grandi appuntamenti sportivi, sì, ma anche quella annosa dello spopolamento. In quanto alle deleghe, l'inquilino di Palazzo Piloni assicura di non aver ancora deciso nulla. O quasi. «Se ci saranno delle conferme, a quei consiglieri resteranno in mano gli ambiti seguiti finora per questioni di praticità spiega, per il resto non ci sono accordi. Ho incontrato tutti i candidati da tutti ho raccolto la massima disponibilità». Dunque non resta che attendere il 17 febbraio. Il centrodestra lo fa con le dita incrociate perché se tutto andrà bene e la percentuale di rappresentanti oscillerà tra il 40 e il 30%, allora la speranza è di collaborare con la sinistra e di portare il proprio contributo con le deleghe. «Siamo disposti a collaborare naturalmente le parole del sindaco-deputato di Calalzo, Luca De Carlo -, se il presidente ci dirà quale sarà il nostro ruolo. Altrimenti saremo un pungolo costante». «La nostra lista è formata da rappresentanti dei piccoli comuni - aggiunge il consigliere regionale della Lega, Franco Gidoni -, è stata una scelta ben precisa».

Alessia Trentin

