CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NNNNBELLUNO Dog sitter, sì, ma professionista. Da Apaca l'idea del primo corso per specializzare chi si occupa dei cani altrui. Niente più improvvisazioni e servizi offerti giusto per arrotondare, l'associazione farà partire a gennaio il primo corso mai organizzato in provincia per formare chi si occupa dei Fido mentre i proprietari sono in vacanza o al lavoro. Il secondo passo sarà creare una rete di professionisti, ai quali i bellunesi sapranno di potersi rivolgere in caso di bisogno. L'obiettivo è quello che Apaca persegue da sempre:...