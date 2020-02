NNN

BELLUNO C'è una residente, in via Mezzaterra, che ha adottato una fioriera. E' Lina Beltrame, ex insegnante e giornalista, e sta prendendo il suo impegno molto sul serio: da tre anni fa fiorire il grande vaso, di proprietà comunale, davanti a casa sua e proprio all'ingresso dell'Ufficio anagrafe, ubicato sempre in via Mezzaterra. Ha portato bocche di leone, panse e anemoni colorati laddove prima c'erano mozziconi di sigarette ed erbacce.

LA BATTAGLIA

Ma la sua è una lotta pressochè quotidiana contro l'incuria, che fronteggia con le armi dell'educazione e della bellezza. Lina risiede in via Mezzaterra, dove qualcuno la chiama la regina della via per il suo impegno civico, dal 1996. Impegnata in diverse associazioni, tra le quali il Comitato scalette di Lambioi, la donna ha fatto della pulizia e della cura del pezzetto di strada davanti alla sua casa una missione. «Due o tre anni fa, non ricordo con precisione, mi è venuta l'idea di adottare la fioriera racconta , non volevo più vedere il contenitore abbandonato all'incuria. E così sono andata allo Sportello del Cittadino per chiedere il permesso di intervenire in quel piccolo spazio di terra. Mi è stato accordato e ho iniziato a piantare fiori».

L'IMPEGNO

Da allora ogni primavera il vaso fiorisce di diverse essenze, a seconda dell'estro della sua giardiniera. Ma questo non è stato un disincentivo sufficiente per i maleducati che, sopra le corolle colorate hanno continuato a spegnere sigarette e ad abbandonare bicchieri vuoti, bottiglie e fazzoletti. Quando lo racconta Lina è amareggiata, ma sorride perché la sua gentilezza d'animo non si lascia fiaccare dalle provocazioni. Nel 2017 ha chiesto al Comune e ottenuto di far sistemare un cestino in zona, quello ora presente sotto il muro delle epigrafi. La speranza era quella di offrire ai passanti un'alternativa alla sua aiuola dove buttare la spazzatura, ma non è servito a granchè. Così qualche settimana fa ha appeso al palo davanti alla fioriera un sacchettino di plastica contenente tutti i rifiuti raccolti dal vaso e la scritta A pochi passi verso destra c'è l'apposito cestino dei rifiuti, la fioriera ringrazia».

INCIVILI IN AGGUATO

Un tentativo fallito anche questo. La scorsa settimana ha spazzato la via, dove qualcuno aveva fatto a pezzi diversi fogli di carta e li aveva poi gettati a terra. Il suo messaggio è semplice e parla di civiltà, rispetto e amore per la propria città. E' sufficiente un minimo impegno da parte di ciascuno di noi per mantenere pulito il luogo dove viviamo commenta -, basta delegare tutto al Comune e pensare che a noi cittadini non spetti nulla da fare. Lei la sua parte ha tutte le intenzioni di continuare a farla. Tra marzo e aprile, non appena le temperature lo renderanno possibile, pianterà ancora i suoi fiori e ancora li difenderà da chi vuole distruggere la bellezza.

Alessia Trentin

