Niente sottosegretari ma D'Incà è questore

L'ELEZIONEBELLUNO Con l'elezione di Federico D'Incà (Movimento 5 stelle) a questore e membro dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati, avvenuta ieri mattina a Roma, sale la rappresentanza bellunese ai vertici istituzionali dal 1948 ad oggi. Nel Governo sino ad ora si annoverano due ministri di origine bellunese, ma eletti in altri collegi, ed un terzo, nato a Belluno da famiglia non autoctona, di nomina tecnica: Bruno Villabruna di Santa Giustina, eletto in Piemonte per il Pli del quale fu anche segretario nazionale (1948-54),...