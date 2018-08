Niente mostre: levata di scudi su palazzo Fulcis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICABELLUNO Levata di scudi per Palazzo Fulcis: al museo senza mostre c'è chi dice no. L'annuncio dell'assessore alla cultura Marco Perale in merito allo slittamento al 2019 delle mostre programmate quest'anno solleva una bufera in città. La notizia è stata una doccia fredda per chi si attendeva, da un giorno all'altro, di veder comunicato l'inaugurazione di una collettiva o l'avvio, presto, di qualche iniziativa. «Sono basito dichiara Massimo Simionato, proprietario del ristorante La Taverna -, è indecorosa lasciare in quello...