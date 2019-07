«Nevegal senza lo sci?»: gli operatori bocciano l'idea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICABELLUNO Un putiferio. La proposta lanciata dai consiglieri comunali Ida Bortoluzzi e Giangiacomo Nicolini di valutare un Nevegal senza lo sci ha l'effetto di un tuono in una calda giornata di sole. Alla fine, piove. Anzi, grandina. Perché gli operatori del Colle non ci stanno; del resto, ne va del loro posto di lavoro. E quindi, rispediscono al mittente la proposta. «L'opinione dei consiglieri comunali è rispettabile, ma evidentemente non trova fondamento sui dati e sugli studi che sono stati fatti sul Nevegal - dice Alessandro...