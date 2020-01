Nevegal, new.co al palo slitta l'incontro operativo

IL PROGETTO

BELLUNO La fine di gennaio è vicina e sono in molti ad attendere di sapere come sarà il futuro del Nevegal. Quella in corso è la stagione più difficile per il Colle, tanto amato quanto incerto nel trovare il suo rilancio. Ieri si attendevano buone notizie riguardo alla new.co, la nuova società che dovrebbe nascere, almeno secondo i piani comunicati in consiglio comunale, entro marzo. Ieri ci doveva essere una riunione prettamente tecnica per sbrigare alcuni intoppi burocratici intervenuti all'inizio di gennaio. Ma l'incontro è slittato: c'è bisogno di ulteriore tempo per studiare la questione. Di conseguenza è rimandata anche la Commissione speciale per il Nevegàl che era stata convocata per domani e alla quale avrebbero dovuto partecipare il sindaco Jacopo Massaro e gli assessori. Pare tuttavia che Marco Bogo (allo Sport) e Franco Frison (Urbanistica) non possano essere presenti e quindi la presidente Maria Filippin ha chiesto un rinvio.

ROCCON

In quella sede il consigliere di Civiltà bellunese, Franco Roccon, proporrà formalmente l'ipotesi di creare una fondazione, un ente più snello e meno complicato per un ente pubblico. «Una soluzione che starebbe in piedi, se il Comune si assumesse la proprietà degli impianti. Ho semplicemente guardato ciò che succede vicino a noi, ho preso ad esempio la Fondazione Vajont, che comprende membri pubblici e privati, come la Regione Veneto e l'Enel», afferma Roccon che poi parla della situazione della new.co. «Stiamo scontando ritardi notevoli, senza addossare colpe, ma il Comune deve fare un esame di coscienza. Passano i mesi, gli operatori nonostante le difficoltà evidenti di questa stagione ce la stanno mettendo tutta. Non sanno cosa rispondere a chi domanda loro cosa sarà del comprensorio. Nel Pat (piano di assetto territoriale) appena approntato noi consiglieri abbiamo dato alcune indicazioni, ci vuole uno studio particolare. Si guardi quelli che ci sono già, almeno la parte preliminare del progetto Abitare il Nevegàl (amministrazione Antonio Prade), in cui senza entrare nella progettualità della scuola era stata delineata una fotografia del Colle, in termini di suolo, ambiente, impianti e cosi via». «Si veda se ci sono dati utilizzabili, in fondo sono stati spesi soldi pubblici, non si butti via solo perchè lo hanno fatto altri», suggerisce Franco Roccon, che conclude: «si ragioni sulla Fondazione. Non sono un maestro, ma mi pregio di valutare che ci sono altre prospettive».

PIOL

Dal Castionese, il referente per il Nevegàl del Pd, Quinto Piol si auspica che tutti gli interessati al rilancio del Colle sollecitino chi di dovere, «con spirito costruttivo, ma con fermezza. Non c'è più tempo di blaterare nulla. Aspettiamo la fine di gennaio, ci sono state delle promesse, vediamo se seguiranno i fatti». Un appunto alla legge regionale di cui parla il consigliere regionale Franco Gidoni: «aspettiamo di leggerla, ma deve essere approvata prima delle elezioni».

Federica Fant

