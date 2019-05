Nevegal nella bufera: di nuovo in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Dove non è arrivato il meteo sono arrivati i turisti della domenica. Bufera di neve, dieci e più centimetri a terra, allarme divulgato dal sindaco nei canali social eppure qualcuno, ieri mattina, si è avventurato in Nevegal senza catene. I gruppi comunali di Protezione civile hanno avuto il loro da fare ad aiutare le auto in panne. Solo dopo aver prestato soccorso a 6-7 mezzi bloccati gli uomini hanno potuto dedicarsi alle altre emergenze del territorio. Tante. Alberi caduti in mezzo alla strada, case isolate e strade...