Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEPPISTI IN AZIONEBELLUNO Rubate e danneggiate le foto della mostra sul Nevegal del Consorzio Belluno Centro Storico. Erano 180, da qualche giorno sono 178. Un pannello fotografico in via Roma è stato portato via, uno in piazza dei Martiri è stato rotto e due tronchi posti a sostegno delle immagini sono stati rubati in piazza Piloni e in via Zuppani. La presidente del sodalizio dei commercianti, Annamaria Bristot, ieri era furiosa....