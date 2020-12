IL FUTURO DEL COLLE

BELLUNO Oltre 700 gli skipass venduti da Nevegàl 2021 in una stagione che promette neve, se le temperature si abbasseranno. E se il Covid lascerà una tregua per aprire gli impianti, come sperato, il 7 gennaio.

SCUOLA SCI

A parlare della stagione è Alessandro Molin, direttore tecnico sportivo della società: «Abbiamo bisogno che calino le temperature per innevare bene le piste. Aspettiamo. I 21 cannoni sono tutti pronti a sparare, quando le condizioni meteo saranno favorevoli. Poi noi saremo pronti ad aprire agli atleti, che rientrano categoria Fisi (Federazione italiana sport invernali), la priorità sarà data ai ragazzi». Una scelta che, ancora una volta, rispecchia la mission di Nevegal 2021.

I PROGETTI

«Il Nevegal, con gli impianti attivi, vuole offrire i seguenti vantaggi viene spiegato nel sito -: avvicinare i giovani allo sci, allo sport, alla natura e alla convivialità in modo economico e sostenibile. Creare un'offerta completa che possa soddisfare tutte le esigenze. Promuovere il turismo della vallata bellunese per far conoscere al mondo le sue bellezze naturali». Venendo alla campagna abbonamenti: «ne sono stati venduti già 700, in una situazione così è un dato molto buono. In condizioni normali saremmo arrivati tranquillamente ai 1500 fa notare Molin -. La gente ci crede ancora. La speranza è quella di aprire il 7 gennaio, non appena la legge lo permetterà». Abbiamo chiesto se ci sono prenotazioni dalle scuole. La risposta, onesta, di Alessandro Molin, anche direttore della Scuola di Sci Nevegàl è: «Non ce la siamo sentita di prendere iscrizioni, in un momento di incertezza come questo. La Scuola di sci sarà comunque pronta, l'auspicio è poter sfruttare bene i mesi di gennaio, febbraio e marzo». Ma, come è logico, per una stazione sciistica perdere il periodo natalizio significa aver limitato di molto la sua potenzialità. Il tempo, non è stato trascorso invano. «Come società siamo a posto, coi conti in ordine precisa Alessandro Molin -. Stiamo finendo gli ultimi ritocchi per poter mettere in funzione anche il secondo impianto. Avremo a disposizione due seggiovie il caposcuola con le piste servite dai tre impianti». Sono stati predisposti anche i protocolli anti contagio. «Tutto sarà ben contingentato e delimitato per diminuire ogni forma di contatto e di contagio. Rispetto ad altre stazioni siamo fortunati, se pensiamo che non abbiamo spazi al chiuso, prima di salire su seggiovie e skilift». Ultimi due giorni con skipass a 99 e 69 euro, poi le tariffe saliranno a 139 e 79.

Federica Fant

