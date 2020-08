SUL COLLE

BELLUNO Taglio del nastro per il secondo dei tre balconi panoramici sulle Dolomiti Unesco. Domani alle 11 la Provincia inaugura la struttura del Nevegal - Faverghera. Una terrazza collocata a quota 1.550 metri, in Nevegal - località Faverghera (Belluno), per mostrare e raccontare le montagne tutt'intorno. L'iniziativa rientra nel piano che prevede iniziative per la valorizzazione e la promozione dei principali siti naturalistici regionali di particolare attrattiva, ponendo l'accento sulle Dolomiti Unesco. La creazione dei balconi panoramici si somma all'installazione di pannelli promozionali dei siti dolomitici. Il balcone panoramico del Nevegal - Faverghera, è costituito da un semicerchio metallico. Il visitatore può osservare il panorama, e contemporaneamente leggere i nomi delle creste tutt'attorno, riproposti in bassorilievo sul semicerchio.

La Provincia di Belluno (settore Patrimonio e Viabilità) si è occupata della gestione del progetto, che ha individuato come siti idonei per i tre balconi panoramici il Monte Rite (nei Comuni di Cibiana e Valle di Cadore), il Monte Agudo (in Comune di Auronzo) e la località Faverghera-Nevegal (in Comune di Belluno). La progettazione è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall'architetto Tommaso Del Zenero. Il progetto ha un importo complessivo di 185.000 euro (finanziato per 125.000 euro dalla Regione Veneto e per 60.000 euro dal bilancio provinciale). Il costo del balcone del Nevegal è di 48.000 euro. Nel dettaglio, il balcone panoramico del Nevegal è stato realizzato in lamiera di acciaio corteo e struttura in calcestruzzo armato. È provvisto di bussola panoramica di 180 gradi, con intagliati al laser i profili su tre livelli delle montagne circostanti. È stato inoltre realizzato il percorso di accesso con pavimentazione in stabilizzato. Il sedime su cui è sorto è di Veneto Agricoltura che ha dato il proprio consenso alla realizzazione. «Dopo i lunghi rinvii dovuti al maltempo e al Covid possiamo inaugurare il balcone panoramico del Nevegal afferma il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. Dal Faverghera si gode di una vista spettacolare. Anzi, sembra quasi che il Nevegal e il massiccio del Visentin siano stati fatti apposta per ammirare le Dolomiti. In più, nelle giornate limpide, si può vedere anche Venezia».

