L'EMERGENZA

Anche ieri è stata una giornata di interventi a raffica per i vigili del fuoco alle prese con i danni del maltempo dei giorni scorsi, in tutta la provincia. Tetti di garage, tensostrutture e baracche, collassati sotto il peso della neve e metri cubi di coltre bianca da rimuovere da case e strutture. Una ventina circa i soccorsi effettuati nella giornata di ieri, che si vanno ad aggiungere ai 130 dei due giorni precedenti, portando a 150 gli interventi in quest'ultima ondata di maltempo.

I TETTI

Non è stato l'unico caso di crollo per neve, quello del gazebo del Manin in piazza Martiri. Ieri i pompieri sono intervenuti a Roncan, a Ponte nelle Alpi per un garage collassato, con un'auto all'interno. Poi a Santa Giustina in un capannone agricolo in via Santa Libera dove era crollata la copertura: all'interno attrezzi e cibo per gli animali. Poi ancora a Lentiai, in via Vecellio, sempre una copertura crollata. E a Belluno, in via Mameli. Sono intervenuti anche in via preventiva al centro sportivo carabinieri di Auronzo, per alleggerire la neve dal tetto. Infine sono riusciti ad andare a recuperare la vettura rimasta sotto la slavina in Val Visdende. I danni quindi continuano a crescere, anche se la perturbazione si è affievolita in queste ore. Solo per il crolla del Manin di superano i 27mila euro.

LA TESTIMONIANZA

«Sono venuti i pompieri e hanno messo in sicurezza la struttura - spiega Alfonso Amendola della società Manin srl est -: mi è stato detto che era 40 anni che non veniva più tutta questa neve. Posso dire comunque che se non c'era il lockdown questo incidente non succedeva: nel plateatico abbiamo il riscaldamento, ma non essendoci nessuno è rimasto al freddo e la struttura ne ha risentito. Stamattina (ieri ndr) ho chiamato il Comune per far spalare un po' di neve, perché domani da imprenditore avrei voluto mettere il nuovo gazebo affinché fosse pronto per il 7 gennaio». La società a rilevato il caffè della piazza a febbraio: acquistò il nuovo plateatico per 27mila euro. Ora oltre alla chiusura, le restrizioni anche il crollo. «Questa non ci voleva - dice Amendola - sono un lottatore a andrò avanti, ma la mia forza ho paura che stia per finire: questo momento è troppo duro. Tra l'altro sembra che le intemperie non siano coperte da assicurazione.

LA VIABILITÀ

Dopo le polemiche dei giorni scorsi ieri le strade non hanno dato problemi. Veneto Strade con lavori a tempo di record ha riaperto al transito i Passi Pordoi, Giau e la SP 49, ovvero il collegamento Cortina - Carbonin. Sempre aperti Staulanza Duran e Cibiana, chiusi ancora gli altri passi.

METEO

Il rischio valanghe continua a restare marcato. La neve al suolo sfiora i 2 metri a monte Piana, Misurina (1,87 cm). A Cortina 1 metro e 23, 1,60 a Casera Coltrondo. E le rpevisioni non sono buone. «L'inizio del 2021 - spiega Arpav - sarà caratterizzato da un ulteriore perturbazione che porterà ancora copiose nevicate su Dolomiti e Prealpi. Si tratta ormai del terzo episodio in un mese in cui si verificano nevicate molto significative in montagna: sabato 5 e domenica 6 dicembre le nevicate sono iniziate a quote relativamente basse; lunedì 28 dicembre la neve è caduta copiosa anche fino a tutti i fondovalle prealpini». «La nuova perturbazione - dice Arpav - interesserà la regione a partire dalla mattinata di venerdì 1 e la sua fase più consistente dovrebbe essere tra il pomeriggio di venerdì 1 e la serata di sabato 2. La neve cadrà inizialmente anche a bassa quota (non in pianura ma fino ai fondovalle prealpini) per poi portarsi intorno a 800-1000 m sulle Prealpi nella giornata di sabato, mentre sulle Dolomiti le nevicate potranno localmente continuare anche quote più basse. Sono dunque ancora previste copiose nevicate sui monti, specie sopra i 1000 m circa».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

