LE PREVISIONI

BELLUNO Allerta meteo in provincia: il Bellunese è pronto alla seconda grande nevicata della stagione. Oggi è il giorno di big snow, stando alla previsioni meteo emesse dall'Arpav e dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto la provincia, per qualche ora, si fermerà. La Prefettura, infatti, ieri ha emesso un avviso di divieto di circolazione lungo tutta la rete viaria del territorio per i camion con massa superiore a 7,5 tonnellate, valido fino alle 5 di domani mattina.

LA SCELTA

La decisione è stata assunta ieri durante la riunione del Comitato Operativo Viabilità, in occasione della quale Anas ha sottolineato le criticità che potrebbero verificarsi lungo la rete viaria e come i mezzi pesanti potrebbero non trovarsi nelle condizioni di transitare in sicurezza. Così, considerato il possibile blocco della circolazione con rischio di incidenti stradali gravi e difficoltà per il transito dei veicoli di soccorso e di quelli per lo sgombero neve, si è deciso per il divieto. Non solo, per tutto oggi è sospesa l'attività al drive in tamponi di Cortina, per ragioni di sicurezza degli operatori e degli utenti ha fatto sapere ieri l'ufficio comunicazione dell'Usl 1 Dolomiti. I cittadini che avevano prenotato il tampone sono stati contattati per un nuovo appuntamento. Tutta la regione è in fase di attenzione, per questa nuova ondata di maltempo che sarà caratterizzata da forti nevicate anche in pianura e da vento molto forte. A seconda dell'intensità del vento si entrerà, oggi e fino a mezzanotte, nella fase di pre allarme o di allarme. La grande nevicata porterà, come conseguenza, il rischio valanghe valido a partire dalle 10 di oggi e pericoli lungo la viabilità dei passi dolomitici.

LA TORMENTA

Ma quanta neve cadrà in queste ore? Le previsioni davano, ieri, precipitazioni per almeno 30 centimetri nelle zone più basse e fino a 50 e oltre tra i 700 e i 1000 metri di quota. A quote inferiori almeno fino alle ore centrali di oggi ci saranno possibili accumuli di 15-30 centimetri in Valbelluna e in altri settori prealpini interni. Insomma, liberati dal lockdown dei giorni scorsi oggi e domani i bellunesi saranno comunque costretti in casa dalla furia del meteo, mentre già da domani e per il resto della settimana le condizioni del tempo dovrebbero di nuovo volgere allo stabile se non al bello, comunque con pressione in risalita e temperature sempre di stampo invernale.

A.Tr.

