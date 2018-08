«Nessuna rapina: è la mia fidanzata e abbiamo litigato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONVALIDABELLUNO «È la mia fidanzata abbiamo avuto un litigio». Così ha iniziato il suo racconto al giudice, che lo ha sentito ieri in carcere, Godfrey Ogbebor, 22enne richiedente asilo nigeriano accolto in una struttura di Vicenza. Il migrante è dietro le sbarre per rapina da sabato sera quando è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Belluno, diretti dal capitano Emanuela Cervellera. I militari sono riusciti a bloccare il profugo al termine di un inseguimento che si è concluso al sottopasso della...