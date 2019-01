CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NESSUNA OFFERTABELLUNO Niente da fare, asta deserta. L'ex scuola materna di Piandelmonte torna in vendita. L'edificio di via Tassei, all'estremità del territorio comunale al confine con Limana, sembra non far troppa gola ai cittadini né a imprese e a giovani imprenditori. Il Comune l'ha inserita nel suo Piano alienazioni e valorizzazioni del triennio 2017-2019, del tutto deciso a disfarsene, ma sembra che non sarà così facile. Martedì, giorno dell'apertura delle buste con le offerte, l'asta è andata deserta. Entro i termini stabiliti,...