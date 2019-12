Nella finanziaria spunta il criterio di montanità per gli investimenti

Con la manovra di bilancio, il Parlamento ha approvato anche un ordine del giorno che impegna il governo a introdurre il criterio della montanità nel riparto dei fondi per investimenti finanziati nel bilancio 2020. L'ordine del giorno è stato presentato dai deputati Roger De Menech, Parolo ed Enrico Borghi, dell'intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna

«Con l'intergruppo abbiamo fatto un lavoro trasversale», afferma De Menech «trovando ampia condivisione dei contenuti anche tra i colleghi degli altri partiti».

Con l'ordine del giorno il governo viene impegnato «a valutare la possibilità», si legge testualmente, nell'ambito della ripartizione delle risorse del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali, di includere anche progetti di sviluppo in aree montane finalizzati al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale: nell'ambito dell'esame delle richieste dei comuni ai fini del riparto dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di riservare una premialità agli enti e territori montani.

Per quanto riguarda i contributi ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana, il governo si impegna ad adottare opportune iniziative per estendere le previsioni e i criteri del riparto dei fondi anche alla riduzione dei fenomeni di spopolamento, soprattutto attraverso il recupero dei centri storici rurali nelle aree montane o interne del paese.

