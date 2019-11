NEL CAPOLUOGO BELLUNO Ponte Bailey chiuso, Piave esondato e Lambioi di nuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL CAPOLUOGOBELLUNO Ponte Bailey chiuso, Piave esondato e Lambioi di nuovo travolta dall'acqua; una frana in via Miari (il solito smottamento) con la chiusura della strada fin dal primo pomeriggio; un fulmine che in mattinata ha colpito l'antenna di un'abitazione sfiorando la tragedia; il presidio multizonale di Disabili di Cusighe finito sott'acqua; il rifugio Col Visentin messo ancora una volta in ginocchio ad un anno da Vaia; diverse zone senza acqua e luce. Per il capoluogo è stato un bilancio pesante quello causato dal maltempo. IL...