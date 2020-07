L'INIZIATIVA

BELLUNO Durante la quarantena c'è chi ne ha approfittato per fare qualcosa per la sua città. Andrea Dal Magro è un artigiano di 28 anni, con la passione per la fotografia e per il suo territorio. Durante il confinamento determinato dall'epidemia Covid 19 ha pensato di spendere il proprio tempo facendo qualcosa di utile: si è messo a progettare una vera e propria guida turistica sulla città di Belluno. Ha selezionato le foto migliori, ha fatto un po' di ricerca e ha confezionato un libretto agile e consultabile che spedisce, tramite, e-mail, a chi lo desidera. Si parla di tutto: del torrente Ardo, del gruppo della Schiara, del castello di Belluno, della chiesetta di Sopracroda, della Loggia dei Ghibellini. Palazzi, chiese, ma anche i personaggi famosi che hanno reso grande Belluno: Tiziano Vecellio, Tommaso Dolabella, Sebastiano e Marco Ricci, Andrea Brustolon, Pietro Gonzaga, Girolamo Segato, Ippolito Caffi, Dino Buzzati, Valentino Pancera Besarel, Albino Luciani, Augusto Murer, Tina Merlin, Oscar De Pellegrin, Deborah Gelisio, Davide Malacarne. La guida è correlata dalle indicazioni sui luoghi in cui ci si può recare per pranzare o cenare. Non mancano gli intrattenimenti, le feste, le sagre, i supermercati e gli alberghi. «È nato tutto un po' per caso racconta Andrea Dal Magro -, diciamo che ho voluto unire quella che è la mia passione per la fotografia a quello, che invece, è l'affetto che ho per la mia città». Il progetto della guida è iniziato con uno schema generale, «poi ho selezionato tra le tantissime foto che ho scattato, quelle che avrei potuto accompagnare con descrizioni brevi, che mi che mi soddisfacessero prosegue - puntando un po' anche sulla bellezza di ogni singola foto. La guida l'ho fatta nascere durante il periodo della quarantena, creandomi così un diversivo. Mi arrivano in continuazione complimenti dalle persone a cui l'ho inviata e le richieste sono continue». L'indirizzo mail per richiederla è andrixdj@libero.it

Federica Fant

