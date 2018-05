Nei guai per circonvenzione al disabile non si presenta dal gip: «Vivo lontano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGATORIOBELLUNO Avrebbe tentato ripetutamente di circuire un disabile psichico, riuscendo a spillargli 55 euro: non si presenta all'interrogatorio di garanzia. Doveva difendersi dalle accuse il 24enne di Torino, S.A., che è finito nei guai per l'ipotesi di tentata e consumata circonvenzione di incapace. Ieri doveva comparire di fronte al gip in Tribunale a Belluno per dare la sua versione di quanto accaduto il 13 dicembre 2017 in piazza Martiri. Una vicenda che fece scattare il divieto di dimora in provincia. Il 24enne di Torino ha...