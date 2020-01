Negozio da intenditori in via Cavalieri: c'è il vino bellunese di Terre dei Gaia

FELTRE

Un nuovo traguardo che premia la passione di due giovani, Claudio Polesana e Deborah Zanella per la loro azienda Terre dei Gaia. È l'apertura, avvenuta pochi giorni fa a Feltre in via Cavalieri di Vittorio Veneto 9, del primo punto vendita che racchiude il legame di questi giovani verso le montagne bellunesi. Una sfida vinta, quella di Claudio e Deborah, che con professionalità hanno creato Terre dei Gaia e hanno investito nel territorio con grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Al punto vendita, sottolinea Claudio Polesana, «si potranno trovare tutti i nostri vini, le confetture, i prodotti di cosmesi naturali e gli immancabili fagioli delle terre bellunesi».

Infatti con grande entusiasmo, da qualche anno, l'azienda coltiva a vitigno diversi ettari tra Mugnai e Fonzaso, in particolare un vitigno autoctono come la Bianchetta gentile di Fonzaso, che produce un ottimo vino bianco, e un vitigno storico come la Pavana per produrre anche un vino rosso. La coltivazione di piante officinali avviene invece presso una Malga sul Monte Grappa a 1300 metri di altezza per sfruttare appieno la purezza del posto. «Siamo davvero contenti - spiega Claudio - di aver aperto questo negozio, una vera piccola enoteca, con tanto di bancone dove si possono degustare i prodotti aziendali e dove, grazie alla presenza di un lungo tavolo, si possono organizzare momenti conviviali o riunioni associative in un clima sereno e allegro». Sono sette le etichette di vino prodotte dall'azienda con una novità. È l'orgoglio di Polesana che sottolinea le caratteristiche delle nuove etichette. «Un vino - spiega - si chiama Radiosa Aurora, si tratta di un rosato rifermentato in bottiglia quindi frizzante, e lo abbiamo dedicato a Mario Bernardo recentemente scomparso e grande partigiano che aveva combattuto sul Grappa e sulle Vette Feltrine e il suo ultimo nome di battaglia, giunto alla Divisione Belluno, era stato per l'appunto Radiosa Aurora».

Giannandrea Mencini

