Negozi chiusi: «Va tutto bene? Vi spiego perché Massaro sbaglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICABELLUNO «Sempre meno negozi in centro città e nelle frazioni. Come invertire la rotta?». É questo l'oggetto dell'ordine del giorno che il consigliere di Civiltà bellunese, Franco Roccon, ha consegnato al presidente del Consiglio Francesco Rasera Berna. E lo stesso firmatario mette subito le mani in avanti: «L'ho presentato prima di leggere la declaratoria del sindaco Jacopo Massaro, in cui sembra che vada tutto bene. Negozi che aprono, incentivi del Comune, buon flusso turistico». Lo stesso Franco Roccon, nei giorni scorsi,...