ECONOMIA

BELLUNO «E' ben noto a tutti che le infrastrutture rappresentino un volano economico eppure non siamo ancora riusciti a sbloccare il grande tema VeneziaMonaco. E' da tempo che sto denunciando l'importanza del prolungamento dell'A27. A seguito di un accurato studio con Uniontrasporti, come Unioncamere del Veneto, in un convegno a Padova e poi a Roma con i colleghi delle Camere di Commercio del Piemonte e della Lombardia, ho denunciato lo stato di stallo esistente.

Più siamo a ribadire il concetto e più riusciamo a portare all'attenzione delle forze politiche e a sensibilizzare l'opinione pubblica per aiutare la nostra economia. La scelta di aver organizzato il convegno Il Veneto nelle nuove rotte economiche globali. Porto di Venezia autostrada A27 assieme a Cisl Veneto ha avuto altresì l'obiettivo di creare un'alleanza di soggetti deputata alla promozione e allo sviluppo e promozione del territorio e di tutti i settori impegnati in questa missione. Un esempio il competence center alla fiera di Padova che ha visto la partecipazione del ministro Patuanelli per la promozione delle misure e incentivi che il Mise mette a disposizione per la valorizzazione dei brevetti, marchi e disegni.

La stampa ha ben commentato la finalità del convegno in cui si è parlato di come il futuro dell'economia del Veneto dipenda dalla valorizzazione delle sue infrastrutture, prime fra tutte il porto di Venezia, da sempre considerato la porta di accesso da Oriente, e l'autostrada A27, di cui si chiede da tempo il prolungamento per collegare l'Italia all'Austria.

Noi riteniamo che il proseguimento dell'A27 sarà una vera opportunità di sviluppo per il bellunese e l'intera regione. L'opera rappresenterà una possibile soluzione allo spopolamento dell'area, alla perdita di competitività delle imprese e alla scarsa accessibilità a Cortina in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Ribadiamo inoltre l'importanza della centralità dei porti di Venezia e Chioggia, grazie al loro consistente peso economico nel sistema Nord Est. Il Porto di Venezia è strategico per lo sviluppo delle 550 mila imprese che operano in Veneto e che il sistema camerale per legge è deputato a promuovere e sostenere con molteplici iniziative.

Siamo sempre a disposizione della stampa per fornire dati e analisi sul territorio. Oltre al monitoraggio periodico dell'andamento congiunturale dell'economia, Unioncamere del Veneto ha istituito nel 2016 l'Osservatorio Trasporti Infrastrutture e Logistica del Nord Est (TRAIL Nordest) che si propone di analizzare il sistema logistico a livello locale.

L'attività è volta a fornire strumenti di conoscenza e di valutazione ad Istituzioni, imprese e loro associazioni, che si misurano quotidianamente con decisioni che richiedono conoscenze molto precise ed aggiornate sui fenomeni in atto nel territorio».

Mario Pozza

Presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA