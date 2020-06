LA DENUNCIA

BELLUNO Se corse Dolomitibus più che dimezzate creano disagi agli utenti, ne creano il triplo ai viaggiatori non vedenti. L'esperienza di Simona Zanella, vice-presidente e Responsabile Cani Guida di Blindsight Project, la dice lunga di quanto grave sia la situazione con un servizio pubblico a metà. «Noi possiamo spostarci solo in bus - spiega Zanella -, ma al momento, ad esempio per me che sto al Pasquer di Feltre, ci sono solo due corse una alla mattina e una alla sera. Inoltre, con l'obbligo di entrare dalla porta posteriore non abbiamo la possibilità di chiedere al conducente la conferma della corsa, visto che non c'è il sintetizzatore vocale che annunci fermate o bus». Ma ai problemi nuovi post lockdown si aggiungono anche quelli vecchi: l'orario delle corse Dolomitibus non è accessibile ai non vedenti dal sito. Una questione segnalata più volte anche dalla vicepresidente Zanella in alcuni tavoli che ci sono stati in passato. «Anni fa avevamo fatto questo discorso - spiega -, ma poi cambiavano i vertici e non si è mai risolto il problema. Ora è ancora più grave, vista la carenza di corse. Una parte del sito è dedicata ai non vedenti, ma non si riesce a consultare». Impossibile quindi arrivare fisicamente in un luogo, tanto che la Zanella ha scritto anche un post su Facebook. «Con una corriera -scrive -? Non riesco neanche a consultare l'orario perché è inaccessibile alle persone disabili della vista e poi in seguito a questo distanziamento sociale non riesco neanche a capire come funziona il protocollo della ditta che non ha mai risposto alle mie richieste di spiegazioni». Ha inviato una mail a Dolomitibus, non ricevendo risposta. Nei giorni scorsi una Pec a cui ancora non è arrivata risposta. E nel frattempo è di fatto prigioniera in casa.

