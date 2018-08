Natale: servono idee e soldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEBELLUNO Non con l'anticipo previsto, ma si inizia. Il cantiere Natale è ai blocchi di partenza. Ieri la giunta Massaro ha approvato l'avviso da pubblicare online per la ricerca di partner interessati a costituire il comitato organizzatore delle festività natalizie. Una sorta di gruppo formato da commercianti, associazioni di categoria, onlus e cittadini singoli pronto a sfoderare idee e progetti per il mese di dicembre. L'AVVISONon sarà un semplice tavolo a cui parteciperà chiunque. L'amministrazione intende fare le cose per bene e...