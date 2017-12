Natale s'accende: resta lo scontro sui mercatini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTABELLUNO Ci siamo. L'atmosfera di Natale in città si è ufficialmente accesa ieri. Hanno aperto i battenti le casette della ristorazione con i loro pentoloni fumanti di vin brulè, il profumo di cipolla, pastin e patatine fritte e in piazza Duomo ha preso il via l'attività della pista da pattinaggio sul ghiaccio. Alle 15 in punto è partito il via vai di pattinatori e pubblico, prima l'inaugurazione e poi una partita di broomball per scaldare l'entusiasmo di grandi e piccoli verso la grande pista. L'attività proseguirà poi...